Казахстанцев предупредили о резкой смене погоды
Гололеды, туманы и снегопады прогнозируются по стране.
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По прогнозам "Казгидромета", 14 марта на большей части страны объявили штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.
Астанчан и жителей Улытау предупредили о гололеде.
Дождь, снег, гололед, туман и ветер ожидаются в Костанайской области.
Туман накроет Атыраускую, Павлодарскую, Кызылординскую и Алматинскую области.
Туман, гололед и ветер прогнозируются в области Абай, ЗКО, ВКО и Актюбинской области.
Дождь, снег, метель, гололед, туман и ветер – в СКО и Акмолинской области.
Туман и гололед – в Карагандинской области.
Ветер – в Жетысу.
В ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
Туман и ветер прогнозируются в Жамбылской области.
В ЗКО из-за повышения температуры ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока. А также, в связи с наполнением русла рек талой водой, ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.
Аналогично в Жетысу, Актюбинской и Атырауской областях из-за повышения температурного фона ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Кызылординской областях, Мангистау и области Абай также ожидается повышение температуры воздуха.
В Алматы в период 12-14 марта 2025 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
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