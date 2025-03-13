По прогнозам "Казгидромета", 14 марта на большей части страны объявили штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

Астанчан и жителей Улытау предупредили о гололеде.

Дождь, снег, гололед, туман и ветер ожидаются в Костанайской области.

Туман накроет Атыраускую, Павлодарскую, Кызылординскую и Алматинскую области.

Туман, гололед и ветер прогнозируются в области Абай, ЗКО, ВКО и Актюбинской области.

Дождь, снег, метель, гололед, туман и ветер – в СКО и Акмолинской области.

Туман и гололед – в Карагандинской области.

Ветер – в Жетысу.

В ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Туман и ветер прогнозируются в Жамбылской области.

В ЗКО из-за повышения температуры ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока. А также, в связи с наполнением русла рек талой водой, ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.

Аналогично в Жетысу, Актюбинской и Атырауской областях из-за повышения температурного фона ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Кызылординской областях, Мангистау и области Абай также ожидается повышение температуры воздуха.

В Алматы в период 12-14 марта 2025 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.