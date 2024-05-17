Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
Сегодня, 06:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:49Сегодня, 06:49
190Фото: BaigeNews.kz
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.
"Звонят якобы из поликлиники записать на флюорографию и диспансеризацию. Подбирают дату и время, а затем просят подтвердить запись кодом из SMS. SMS приходит с госуслуг для смены входа в учётную запись. Предупредите своих близких", – сообщает департамент полиции области Абай.
Самое читаемое