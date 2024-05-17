  • 17 Мая, 08:02
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Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Сегодня, 06:49
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BaigeNews.kz Сегодня, 06:49
Сегодня, 06:49
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Фото: BaigeNews.kz

Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

"Звонят якобы из поликлиники записать на флюорографию и диспансеризацию. Подбирают дату и время, а затем просят подтвердить запись кодом из SMS. SMS приходит с госуслуг для смены входа в учётную запись. Предупредите своих близких", – сообщает  департамент полиции области Абай.

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