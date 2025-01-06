В большинстве горных районов юга и юго-востока Казахстана высота снега около и незначительно выше средних многолетних значений, снеголавинная обстановка стабильная, под контролем специалистов "Казселезащиты", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В ВКО складывается сложная снеголавинная обстановка. По высоте снега на сегодняшний день норма превышает 25% от нормы. Максимальная высота снежного покрова местами составляет 120 см. Также на снеголавинную обстановку оказывает влияние повышение температуры воздуха и значительный метелевый перенос снега", - рассказали в ведомстве.

С начала зимнего периода 2024-2025 гг. было произведено 15 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом около 6665 кубометров.

"Наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Поэтому чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин", - отметили в МЧС.

Напомним, ранее об угрозе схода лавин предупредили в Алматинской области.