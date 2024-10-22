Казахстанцев предупредили о гололеде, метелях и дожде

В РГП "Казгидромет" объявили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 23 октября, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов по Казахстану ожидаются дожди, в северных областях прогнозируются осадки (дождь, снег)", - говорится в сообщении синоптиков.

На юге, юго-востоке Казахстана пронозируются сильные дожди.