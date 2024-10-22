Казахстанцев предупредили о гололеде, метелях и дожде
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
83Фото: pixabay.com
В РГП "Казгидромет" объявили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 23 октября, передаёт BaigeNews.kz.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов по Казахстану ожидаются дожди, в северных областях прогнозируются осадки (дождь, снег)", - говорится в сообщении синоптиков.
На юге, юго-востоке Казахстана пронозируются сильные дожди.
"По стране ожидаются туманы, усиление ветра. На северо-западе, севере, востоке республики – гололед, на севере – низовая метель", - отмечено в прогнозе "Казгидромета".
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