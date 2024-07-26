Казахстанцев предупредили о фейковой программе льготного автокредитования
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Распространяемая в социальных сетях информация касательно запуска пилотного проекта программы льготного автокредитования является фейком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд развития промышленности (ФРП).
"Все сообщения о предполагаемом начале приёма заявок и о возможности получении льготных условий кредитования на сайте https://autoneseie.kz//1cb/ являются ложными и не соответствуют действительности. Лицо, упомянутое в распространяемых сообщениях, некий Алибек Ахметов не является сотрудником Фонда развития промышленности, номер телефона и веб-сайт также являются фейковыми", – заявили в ФРП.
И напомнили, что ФРП не реализовывает программу льготного автокредитования: в июне 2023 года фонд объявил о перераспределении средств программы на лизинговое финансирование пассажирских автобусов.
"Мы призываем всех заинтересованных лиц обращаться только к официальным источникам информации – официальному сайту АО "Фонд развития промышленности" idfrk.kz и официальным аккаунтам в соцсетях. Любая информация о программах финансирования и о деятельности фонда публикуется исключительно на этих платформах и затем распространяется через СМИ", – отметили в ФРП.
Фонд обратился в соответствующие госструктуры для привлечения злоумышленников к ответственности.
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