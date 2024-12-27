Комитет государственных доходов РК предупредил казахстанцев о распространении фейковых уведомлений о задолженностях и напомнил, что рассылка сообщений на электронные почты налогоплательщиков через информационные системы комитета не осуществляется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

"Уважаемые налогоплательщики! На сегодняшний день интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений. Взыскание задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах" на электронные адреса или в виде сообщения в социальных сетях налогоплательщиков. КГД напоминает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму", - говорится в сообщении пресс-службы КГД РК.

Информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет портала "Электронное правительство" и в мобильные приложения "e-Salyq". Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает в виде подписанной PDF-формы на свою электронную почту через КНП или ПЭП.

В ведомстве рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять достоверность полученных сообщений.

Напомним, в Минздраве сообщили о распространении фейков.