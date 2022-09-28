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pixabay.com Сегодня, 11:44
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Фото: pixabay.com

Казахстанцев предупредили о 10-градусных морозах

Синоптики рассказали о приходе в Казахстан первых ощутимых морозов. На севере, востоке и в центре страны ночные температуры воздуха опустятся до 10 градусов мороза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Казгидромета.

В ближайшие три дня: 29 и 30 сентября, а также первое октября холодный антициклон из районов Новой земли сохранит своё влияние на большей части Казахстана.

"В связи с этим ночью сохранятся минусовые значения температуры воздуха и ожидается прекращение осадков в северных районах страны. Лишь на западе республики, со смещающимся циклоном с северо-запада, ожидается постепенное повышение температуры воздуха", - говорится в сообщении.

В целом по республике в северной половине ожидаются туман и усиление ветра, а на юго-западе и юге страны - пыльная буря.

"На севере, востоке и в центре Казахстана ночные температуры воздуха опустятся до 3-10 градусов мороза, днём до 0-5 градусов тепла, на юге понижение днём до 13-23 тепла, на юго-востоке до 5-13 тепла", - сообщили в Казгидромете.

Метеорологи отметили, что столбики термометров поднимутся до 17-30 тепла днём лишь на западе республики.  

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#погода #Казгидромет
Журналист
Сегодня, 11:44
111
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