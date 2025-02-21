  • 21 Февраля, 13:11
  • BAIGENEWS

Казахстанцев попросили не выбрасывать мусор на дорогах

Представители КазАвтоЖол сделали заявление.

Сегодня, 13:01
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: КазАвтоЖол

"КазАвтоЖол" опубликовало фотографии, как их сотрудники собирают груды мусора с республиканских трасс, призывая граждан к чистоте, передаёт BaigeNews.kz.

"Давайте уважать свой край и друг друга! Каждый день дорожные службы убирают мусор вдоль республиканских дорог. Пакеты, бутылки, бытовые отходы - все это не должно лежать на обочинах, а тем более выбрасываться жителями прямо из домов! Это не только неуважение к окружающим, но и к самому себе. Дороги - не свалка! Мусор должен утилизироваться правильно: в контейнеры, на переработку, на полигоны", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что  чистота вокруг - это наша общая ответственность. Казахстанцев призвали не оставлять проблему другим, а начать с себя.

"Давайте не оставлять проблему другим, а начать с себя! Берегите природу, соблюдайте культуру, не превращайте свою же землю в свалку!", - резюмировали в КазАвтоЖол.

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