"КазАвтоЖол" опубликовало фотографии, как их сотрудники собирают груды мусора с республиканских трасс, призывая граждан к чистоте, передаёт BaigeNews.kz.

"Давайте уважать свой край и друг друга! Каждый день дорожные службы убирают мусор вдоль республиканских дорог. Пакеты, бутылки, бытовые отходы - все это не должно лежать на обочинах, а тем более выбрасываться жителями прямо из домов! Это не только неуважение к окружающим, но и к самому себе. Дороги - не свалка! Мусор должен утилизироваться правильно: в контейнеры, на переработку, на полигоны", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что чистота вокруг - это наша общая ответственность. Казахстанцев призвали не оставлять проблему другим, а начать с себя.