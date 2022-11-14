Казахстанцев нет среди пострадавших при взрыве в туристическом центре Стамбула - МИД

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Граждан Казахстана нет среди пострадавших при взрыве в центре Стамбула. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"После взрыва сразу же наши дипломаты в Стамбуле связались с местными властями и Генеральным консулом. Он находится на прямой связи. После взрыва заняло некоторое время для выяснения обстоятельств, где и как это произошло, поэтому всю ночь наши дипломаты были на дежурстве, обзванивали всевозможные инстанции, объездили все близлежащие больницы. И, к счастью, среди пострадавших наших граждан нет. Если поступит какая-либо информация, мы незамедлительно сообщим", - рассказал Айбек Смадияров.

Он добавил, что пока более подробную информацию турецкая сторона в связи с расследованием не предоставляет.

Напомним, в результате взрыва, прогремевшего в Стамбуле на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу в воскресенье погибли шесть человек, ещё 81 пострадал.

Власти Турции заявили, что взрыв в Стамбуле совершила женщина.

В Генконсульстве РК в Стамбуле попросили казахстанцев, находящихся за рубежом, быть предельно осторожными в местах массового скопления людей.