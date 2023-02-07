Казахстанцев, находящихся в зоне землетрясения в Турции, МИД РК просит приехать в аэропорт Газиантепа

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Казахстанцев, находящихся в Турции, просят быть бдительными и осторожными при передвижении по стране из-за землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральное консульство РК в Турецкой Республике.

"В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля на юго-восточной территории Турции, принимаются меры по вывозу граждан Республики Казахстан 7 февраля 2023 года. В случае наличия граждан РК, желающих вернуться в Казахстан, необходимо пройти все процедуры в аэропорту Газиантеп (паспортный контроль, проверки по безопасности и так далее) и быть готовыми в данном аэропорту до 12:00 7 февраля 2023 года. Кроме того, в обязательном порядке просим связаться по нижеуказанным контактам для составления списка граждан", - говорится в сообщении.

Телефоны для связи:

+90 538 880 70 41 - консул Темирлан Саулауулы. +90 312 491 91 00 - дежурный комендант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qazaqstan Embassy to Turkey (@kzembassytr)

Напомним, накануне, 6 февраля, в Турции произошло мощное землятресение магнитудой 7,8 балла. Президент Казахстана поручил правительству оказать экстренную помощь Турции. Авиакомпания Air Astana выступила с обращением к пассажирам, собирающимся вылететь в Турцию и из Турции в Казахстан. ЧИсло жертв трагедии в Сирии и Турции уже превысило четыре тысячи человек. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.

Во вторник утром, 7 февраля, из аэропорта Алматы вылетел борт МЧС со спасателями, медиками и кинологами для помощи в ликвидации последствий землетрясений.