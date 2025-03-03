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Казахстанцев начали штрафовать за сдачу авто в аренду иностранным таксистам

Миграционная проверка.

Сегодня, 11:17
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17
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Фото: Unsplash

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" полицией было выявлено почти 700 иностранных граждан, работающих таксистами с нарушением миграционных правил, передаёт BaigeNews.kz.✔️

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, целью мероприятия было укрепление миграционного контроля и выявление нарушителей миграционного законодательства на территории страны.

За пять дней проверки, в ходе которой было осмотрено 46 тыс автомобилей, правоохранители установили 1 080 иностранных граждан, занимающихся частным извозом. Из них 691 иностранец осуществлял перевозки с нарушением законодательства, используя мобильные приложения для вызова такси.

Из числа нарушителей 234 человека были привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, а 457 — за нарушение сроков пребывания в Казахстане. Суд принял решение выдворить 175 иностранных таксистов из страны, 103 из которых были помещены в приемники-распределители для установления их личности.

Кроме того, полицейские привлекли 38 казахстанцев к административной ответственности за незаконное трудоустройство иностранных граждан. Многие из них сдавали свои автомобили в аренду, что приводило к увеличению рисков дорожно-транспортных происшествий, так как иностранные таксисты часто работали по 15-20 часов в сутки.

Факты сдачи автомобилей в аренду иностранцам были выявлены в столице, Алматы, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. Все казахстанцы, сдававшие автомобили в аренду, были наказаны административно.

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