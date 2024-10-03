Казахстанцев начали поощрять за сообщения о коррупционных действиях

В Казахстане начали поощрять за сообщения о коррупционных действиях, передаёт BaigeNews. Официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров сообщил, что казахстанцы, заявившие о коррупции, получили вознаграждение от государства в общей сложности на сумму порядка 29 млн тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на "31 канал".

"В этом году поощрено 76 граждан. В том числе 33 государственных служащих. Такие факты формируют гражданскую позицию и положительно влияют на сознание недопустимости коррупционных проявлений", – сказал Бигайдаров.

Это означает, что 40% заявивших - это госслужащие.