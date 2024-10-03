Казахстанцев начали поощрять за сообщения о коррупционных действиях
Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
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В Казахстане начали поощрять за сообщения о коррупционных действиях, передаёт BaigeNews. Официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров сообщил, что казахстанцы, заявившие о коррупции, получили вознаграждение от государства в общей сложности на сумму порядка 29 млн тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на "31 канал".
"В этом году поощрено 76 граждан. В том числе 33 государственных служащих. Такие факты формируют гражданскую позицию и положительно влияют на сознание недопустимости коррупционных проявлений", – сказал Бигайдаров.
Это означает, что 40% заявивших - это госслужащие.
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