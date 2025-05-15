В эпоху стремительного развития цифровых технологий инвестирование стало доступным практически каждому. Однако вместе с ростом интереса к инвестиционной деятельности усилилась и активность мошенников, которые маскируются под финансовых экспертов, особенно в социальных сетях. Одним из самых распространённых способов обмана остаются фейковые инвестиционные платформы, созданные с целью хищения средств доверчивых граждан.

Злоумышленники запускают сайты, внешне схожие с официальными страницами известных финансовых компаний или даже международных банков. Эти ресурсы активно рекламируются в социальных сетях, обещая высокий доход за короткий срок и минимальные вложения. Чтобы вызвать доверие, мошенники публикуют фальшивые отзывы якобы успешных инвесторов, а в видеороликах используют сгенерированные нейросетями образы известных личностей, создавая иллюзию легитимности и успеха.

Основная цель подобных схем - убедить пользователя вложить деньги в несуществующий проект. Признаки, по которым можно распознать фейковую платформу, включают рекламу от подозрительных или неофициальных аккаунтов, ссылки на сторонние сайты вместо официальных доменов, обещания "гарантированного" дохода и настойчивые призывы действовать немедленно. Часто предлагается скачать приложение вне официальных магазинов AppStore или Google Play, что также должно насторожить потенциального инвестора.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют проверять наличие лицензии у финансовой организации на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, доверять только информации, размещённой на официальных ресурсах банков и компаний, и ни в коем случае не передавать личные данные или деньги до полной проверки инвестиционной платформы.

Ранее мы сообщали, что казахстанцам приходят фейковые сообщения от 1414.