Казахстанцев хотят законодательно защитить от психологов-инфоцыган

Ряд требований могут предъявить к психологам в Казахстане. В первую очередь обсуждаются вопросы лицензирования их работы. Новшества планируют предусмотреть в новом законопроекте, который готовят представители сообщества совместно с депутатами мажилиса. О том, как повысить качество психологической помощи и защитить казахстанцев от так называемых инфоцыган, которые выдают себя за квалифицированных специалистов, корреспондент BaigeNews.kz поговорила с сопредседателем приоритета "Создание и функционирование института психологической службы" женского крыла партии AMANAT, академиком Национальной академии наук Заремой Шаукеновой.

- Зарема Каукеновна, как в Казахстане регулируется работа психологических служб – частных и государственных? Растёт ли спрос на их услуги?

- Если говорить о задачах психологов, работающих в госучреждениях, то нужно учитывать возможности или условия, которые создало государство, чтобы помогать людям как в обычных жизненных, так и в сложных кризисных ситуациях. Например, все мы помним, как самоотверженно работали психологи МЧС во время весеннего паводка. То, что сегодня более десятка наших государственных центральных органов имеют в своих ведомствах штатных психологов, считаю очень хорошим показателем. Это, в первую очередь, министерство труда и социальной защиты, где в сфере оказания помощи отдельным уязвимым категориям населения очень давно регламентируется деятельность психологов. Именно данное министерство одним из первых в стране разработало стандарт психолога (карточка профессии) по трём специализациям, а этим летом в карточку социального психолога ведомством были внесены актуальные изменения.

Далее, это, конечно же, психологи в образовании. Уже давно в наших школах трудятся педагоги-психологи, их деятельность регулируется отлично выверенным, на мой взгляд, документом – Правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования. И у них также есть свой стандарт – карточка психолога-педагога. Именно этот документ определяет функциональные обязанности и зону профессиональной ответственности психолога в школе. Давно отлажена по понятным причинам непубличная работа психологов в службе национальной безопасности. Есть психологи в МЧС, в Агентстве по противодействию коррупции.

За последнее время большое внимание уделяется клинической психологии. Так, в начале этого года министерство здравоохранения подготовило профессиональный стандарт "Клиническая психология" и карточку клинического психолога. Они утверждены приказом министра здравоохранения. А на базе четырёх вузов начата подготовка клинических психологов. Таким образом, со стороны госорганов идёт поэтапное становление работы психологических подразделений при обязательном обеспечении необходимыми регулирующими их деятельность документами.

Что касается спроса на услуги психологов частной практики, то даже беглый взгляд на объявления в интернете даст ответ, что спрос на данный вид услуг растёт "как грибы после дождя". Необходимость закона в сфере психологии не в последнюю очередь обусловлена тем, что население должно получать действительно качественную психологическую помощь, должно быть защищено от так называемых "инфоцыган", которые, к сожалению, "трудятся" сегодня на рынке предоставления психологических услуг и их немало. Как правило, они не имеют базового психологического образования.

- Скажите, имеется ли дефицит квалифицированных психологов? Есть ли проблема компетентности тех специалистов, которые работают?

- Квалифицированный психолог, прежде всего, дипломированный специалист. Диплом о высшем психологическом образовании, полученный в стенах вуза, который основательно готовит специалиста – это важный шаг к компетентности психолога. Большая часть тех, кто выбрал эту профессию, целенаправленно после школы учился и остался в ней, пришли в психологию по зову сердца. Но также есть люди, которые после многих лет в совершенно другой профессии оставляют её и идут учиться на психолога. Они отдаются психологии полностью, постоянно следят за уровнем своей компетентности, участвуют в конференциях, курсах повышения квалификации, мастер-классах.

Когда мы говорим о компетентности психологов, то нужно исходить из того, что лучших специалистов всегда не хватает. Не только психологов. При этом нужно учитывать, как и в медицине, есть профессия врач, но человек обращается к окулисту, хирургу, стоматологу и другим узким специалистам, так и в психологии существует более сорока официально зарегистрированных специализаций. Я, например, закончила факультет психологии в 1987 году в Ленинградском государственном университете по специализации "социальная психология" и начала работать психологом в социально-психологической лаборатории Кареткомбината. А когда в 1990 году на базе Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова начали подготовку психологов, то мы специализировали часть студентов по направлению "Психолог народного хозяйства и промышленности".

Сегодня в наших вузах психологию преподают квалифицированные компетентные преподаватели, как правило, они остепенённые, пишут добротные научные статьи, проводят свои исследования. Они в большей степени академичны. И, как правило, не заняты активным психологическим консультированием, как это делают психологи частной практики, которые представлены в самых разных направлениях – и семья, и детско-родительские отношения, и личностное развитие, и психология в спорте и многое другое. Первым показателем компетентности психолога частной практики служит его имя и количество его клиентов. Вот у вас есть свой психолог? Или спросите у своих знакомых, смогут ли кого-то уверенно порекомендовать вам из психологов? В какой-то мере это и будет ответ на вопрос – имеется ли дефицит квалифицированных психологов.

- Как вы оцениваете качество обучения будущих психологов в вузах Казахстана? Как вы считаете, после получения диплома это готовые к работе с людьми специалисты?

- У нас в стране сейчас более 30 вузов, которые готовят психологов. Показателем качества обучения может служить конкурс в конкретном вузе. Если проходной балл невысокий (50 баллов), а такое есть, к сожалению, то вероятнее всего данная кафедра получает изначально слабо подготовленного абитуриента, который на выходе через четыре года вряд ли сможет быть высококлассным специалистом. Подготовка психолога сложна – это и высшая математика, статистика, биология, философия, не говоря уже о фундаментальных психологических дисциплинах, для освоения которых нужны высокая мотивация и навыки к обучению. В нашей стране есть кафедры, при этом не только в Астане и Алматы, но и в регионах, на которых работают профессора, есть психологические лаборатории, проводятся летние и зимние научные школы для студентов и магистрантов, студенты проходят практику. Всё это позволяет тем, кто учится по-настоящему, после получения диплома быть готовыми к работе с людьми и для людей.

- Почему, на ваш взгляд, вузы выпускают немалое количество психологов, но они не идут работать по специальности, хотя бы в госучреждения?

- К сожалению, у меня нет точных цифр по каждому вузу – куда трудоустраиваются их выпускники-психологи. Но посмотрите, сегодня в каждой школе есть психолог-педагог, в каждой поликлинике есть психолог. Конечно, если человек с 50 баллами поступил на психолога, отучился так себе, то и дальнейшая его мотивация понятна. Поэтому и хорошо, что такой "специалист" не идёт дальше в психологи. Если обратиться на известный сервис hh.kz, то можно увидеть, даже по сравнению с тем, как это было год назад, насколько стали разнообразны вакансии для психологов, увеличилось их число, и что самое интересное, эти вакансии достаточно быстро закрываются.

- Как вы считаете, нужен ли какой-то экзамен и жёсткий отбор психологов, которым будет разрешена частная практика, то есть приём и оказание психологической помощи населению?

- На современном этапе состояния рынка психологических услуг в Казахстане, думаю, что такие меры нецелесообразны. Закон позволит закрепить главный критерий – это наличие у психолога высшего психологического образования. С начала 2024 года мы провели множество обсуждений с представителями психологического сообщества. По мнению большинства из них, эффективным механизмом государственного регулирования профессиональной деятельности психологов может быть создание национальной единой базы всех психологов частной практики и психологических организаций. Информация об этом, размещённая в открытом доступе, позволит любому жителю нашей страны проверить, есть ли в данном реестре выбранный им конкретный психолог или нет.

- Какие проблемы, связанные с работой психологов, существуют в Казахстане? Нужно ли законодательно регулировать работу психологических служб? Если да, то, каким образом?

- Cамый главный вопрос, об этом я уже ранее сказала, это дать понять, что психолог – это профессия, требующая специальное высшее психологическое образование. Мало пройти разные семинары, онлайн-курсы, прочитать все книги из серии "помогу вам во всём", "помоги себе сам" или "научу на моём опыте". Чтобы стать психологом и работать с человеческой душой, оказывать квалифицированную психологическую помощь, надо хорошо и системно учится. Нужно определить статус психолога в целом, необходимость профессионального стандарта по всем специализациям психологов, которые трудятся в госучреждениях и по которым идёт подготовка студентов по психологии. Как я уже сказала, на данный момент в Казахстане есть только три законодательно принятые карточки – педагог-психолог, социальный психолог и клинический психолог. Нужны карточки юридического, военного, спортивного психолога, психолога в службе МЧС и т.д. Важно, чтобы вузы строили свои образовательные программы на основе данных карточек профессий. Очень важно поднять статус учёного психолога, потому что без научных фундаментальных и прикладных исследований будет только регресс. И данные вопросы требуют внимания государства и законодательного закрепления. Потому что психологическое благополучие населения – это основа человеческого потенциала страны.

- Какие законодательные поправки, на ваш взгляд, необходимо внести?

- Нам нужен отдельный закон о психологической помощи, а не поправки в другие сопутствующие законы. Прежде всего, каждый человек имеет право обратиться к психологу и получить квалифицированную психологическую помощь – это должно быть закреплено законодательно. Также закон будет содержать необходимые положения, регулирующие права и обязанности психолога и получателя психологической помощи или психологических услуг, вопросы государственного регулирования в сфере психологии, вопросы подготовки и повышения квалификации, деятельности психолога частной практики и научной деятельности психолога.

- Будет ли включена в будущий закон норма об ответственности психологов, оказывающих помощь своим клиентам?

- Закон обязательно будет содержать этические принципы, которым необходимо следовать психологу как в работе с клиентами, так и в своей научной деятельности. И, безусловно, пункт об ответственности психолога за свои профессиональные действия необходим.

- Казахстан находится в числе стран, лидирующих по числу суицидов. На ваш взгляд, с чем это связано и как можно изменить ситуацию в лучшую сторону?

- Если посмотреть на статистику, то среди причин суицидов очень большая цифра приходится на невыясненную причину. Поэтому, чтобы верно понять ситуацию и в корне её изменить, нужно знать все реальные причины суицидов, если они таковыми являются. Учитывая, что данный вопрос ещё в 2020 году взяло на контроль министерство здравоохранения, утвердив стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению, страшно предположить, что число выявленных больных с психическими расстройствами и фактов самоубийств могло быть и больше без этой работы со стороны медиков.

Если говорить о психически здоровых людях, то давайте посмотрим на факторы, которые выступают препятствием для совершения самоубийства. Это крепкая и полностью сформированная система моральных ценностей человека, ощущаемый человеком творческий потенциал и стремление полностью раскрыть свои таланты. Кроме того, наличие чётких целей и желание воплотить свои мечты в жизнь, понимание, осознание и принятие бессмысленности и противоестественности суицида, а также нежелание причинить душевные муки родственникам, рассматривание акта самоубийств как признака слабости личности. Все эти факторы закладываются в семье и идут из семьи. Получается, что сегодня семья не справляется со своими функциями. А почему?

И тут, наверное, стоит обратить внимание на время, которое ребёнок проводит в интернете и качество содержания всей информации, которую он получает из интернета. Даже положительная по содержанию, но чрезмерная по объёму информация, приводит к тому, что психика ребёнка не выдерживает. Почему в советское время дети имели возможность смотреть один мультик фактически один раз в день перед сном в рамках передачи "Спокойной ночи"? Не только потому, что мультиков было мало. Сколько мультиков в день смотрит ребёнок сейчас? Когда гаджеты целый день включены, а в них фоном идёт подряд информационный мусор? Без последствий это не обходится.

Сегодня посмотрите, чем родители занимают маленьких детей, лишь бы не плакали? То есть каждое время несёт свои угрозы. Да, мы сейчас физически не голодаем, не мерзнём, но скрытой угрозой нашего времени является "одиночество" ребёнка. Ребёнка не слышат взрослые в семье, в классе нет контакта с учителем. А сколько времени ребёнок в день гуляет на свежем воздухе? Сколько детей соблюдают режим сна и питания? Для незрелой психики и растущего организма подобные нарушения не проходят даром. Сегодня надо признать, что не все родители прилагают усилия для общения со своим ребёнком. Это становится архиважной проблемой нашего общества.

Проблема роста суицидов актуальна не только для нашей страны. Как ответ на эту проблему возникла необходимость в развитии и расширении научной области, посвящённой исследованию суицидологии – клинической науки, изучающей причины, механизмы, профилактику и лечение суицидального поведения. Суицидологи, чтобы выявить основные причины, лежащие в основе суицидальных мыслей и попыток, изучают различные аспекты проблемы – от генетических факторов до социально-психологических и экологических влияний. Развитие суицидологии в Казахстане должно способствовать предотвращению суицидального поведения и оказанию помощи людям, подверженным этой серьезной проблеме, а также созданию более безопасной среды для всех членов общества.

- Как проверяется, ухудшается или улучшается психологическое состояние казахстанцев? Только в ходе социсследований? Имеются ли свежие данные?

- Будучи кандидатом психологических и доктором социологических наук, хотела бы заметить, что методики социологического и психологического исследования различаются. В нашей стране давно и на постоянной основе проводятся различные социологические замеры, которые позволяют изучать социологические феномены – социальное самочувствие, социальное благополучие, социальные настроения, напряжённость и т.д. На основании результатов социологических исследований всегда готовятся рекомендации для руководства страны, госорганов. Так, например, по данным Бюро национальной статистики, итогам социологического обследования "Качество жизни населения", проведённого в марте 2023 года, 41,8% респондентов удовлетворены своей жизнью. По сравнению с аналогичным обследованием 2022 года уровень удовлетворённости жизнью респондентов вырос незначительно – на 0,5. И по сравнению с данными 2021 года упал на 19,5 п.п. Однако по этим цифрам мы не можем говорить о психологическом состоянии человека. Можем только предполагать, что порядка 40% казахстанцев скорее психологически благополучны, чем не благополучны. А также предположить, что порядка 20% могут испытывать психологический дискомфорт в связи с падением у них чувства удовлетворённости жизнью.

Опросные социологические методы не позволяют замерять психологические индикаторы. Методология психологического исследования, как правило, включает несколько психодиагностических методик, и измерить психологическое благополучие населения Казахстана психологическими методами и получить репрезентативные данные – это весьма затруднительная задача. Вы задали очень правильный вопрос, как изменяется психологическое благополучие казахстанцев – ухудшается или улучшается? Потому что практическим итогом исследования специфики психологического благополучия является определение возможностей и ограничений оказания психологической помощи.

Поэтому, надеюсь, что наступит время, когда также, как по методике определения социального благополучия семьи в зависимости от той категории, в которой оказывается человек, ему может быть автоматически назначена определённая социальная помощь. Так будет и по методике психологического благополучия, когда, в случае необходимости, каждому казахстанцу будет своевременно оказываться соответствующая психологическая помощь. Собственно ради этого партия AMANAT инициировала разработку законопроекта о психологической помощи. Надеюсь, благодаря совместному обсуждению законопроекта всеми психологами страны, экспертами, нашими депутатами, заинтересованными госорганами в Казахстане будет разработан и принят закой закон. И он будет гарантировать населению получение квалифицированной психологической помощи от компетентных психологов. И только такие специалисты будут иметь право на её оказание, при этом их у нас будет достаточно.

- Cпасибо за беседу!