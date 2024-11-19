Казахстанцев частично освободят от сдачи деклараций

В рамках исполнения поручений Главы государства некоторые физлица будут освобождены от обязательного декларирования доходов и имущества, передаёт BaigeNews.kz.



На заседании Правительства под председательством Премьер-министра рассмотрен вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц в рамках задач, озвученных Главой государства во время первого Форума работников сельского хозяйства.



Министр финансов Мади Такиев доложил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.



Касательно обязательств порядка 8 млн человек оставшихся категории граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие) по представлению деклараций министр финансов предложил освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей.



Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории. Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц: имеющих активы за пределами РК; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.



Важно отметить, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.



Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал озвученное предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в Парламент.

"Сейчас декларацию сдают более 4-х млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание Глава государства.

На сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц.

Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение Министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан", — подчеркнул Премьер-министр.