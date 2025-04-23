Новость о запрете разведения костров и использования мангалов на дачных участках вызвала бурную реакцию в соцсетях и волну возмущения среди дачников по всей стране. Как выяснилось, в рамках противопожарной безопасности в Казахстане теперь действуют новые ограничения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

Согласно пояснению ДЧС, жечь сухую траву, разводить открытый огонь и устраивать костры на участках запрещено. Штраф за нарушение составляет 78 тысяч тенге. При этом жарить шашлыки не запрещено, но только при соблюдении условий: использование специального мангала или гриля, расстояние не менее 10 метров до строений, отсутствие ветра, и обязательное наличие воды или огнетушителя рядом.

Однако требования вызывают недоумение у дачников, ведь большинство участков просто не позволяют соблюдать нужные расстояния.

Александр, дачник: "Участок 30 на 20 — где тут 50 метров до строения взять? Люди будут жечь втихаря, это бесполезно".

Александр Юдин, дачник: "Потихоньку жечь — можно. Тогда пусть ставят мусорные баки и организуют вывоз. А то так просто запретили, и всё".

В ДЧС поясняют: причиной запрета стали участившиеся случаи пожаров. Так, на прошлой неделе в Павлодарской области за один день сгорело 370 дачных участков из-за ветреного пала травы.

Курмет Жумекенов, замначальника управления пожарного контроля ДЧС Карагандинской области: "Огонь распространяется моментально. Часто дачники просто не успевают потушить. Это приводит к масштабным возгораниям".

Тем временем садоводы предлагают искать компромисс, а не просто запрещать.

Андрей Рожков, председатель садоводческого кооператива "Радуга": "Штрафы — неподъёмные для пенсионеров. Нужны разумные меры и контроль, а не просто запреты".

Спасатели рекомендуют сжигать траву только в железных закрытых бочках с дымоходом, при наличии воды или огнетушителя рядом.

Ранее мы писали о том, что за незаконную рыбалку в Бурабае теперь грозит штраф до 390 тысяч тенге.