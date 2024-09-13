Казахстанцев бесплатно обучат применению ИИ в жизни

В Казахстане запустилось обучение населения применению искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП.



Бесплатный образовательный курс "AI People" пройдёт с 30 сентября по 27 октября.

"Этот курс предназначен для всех, независимо от уровня подготовки, и поможет участникам освоить основы ИИ, а также понять, как применять эти знания для решения реальных задач, улучшения рабочих процессов и повышения эффективности в различных сферах, таких как финансы, здравоохранение, маркетинг и транспорт. Курс нацелен на массовое обучение населения ИИ с акцентом на практическое применение технологий в повседневной жизни", – указывается в пресс-релизе.

Программа курса включает доступ к более чем 20 инструментам ИИ для упрощения задач, освоение 40+ промптов для написания и креативной работы, а также методы автоматизации процессов и оптимизации бюджета. В финале участники смогут продемонстрировать свои навыки на Demo Day.

Курс будет полезен студентам, стремящимся к приобретению практических навыков и подготовке к будущей карьере; специалистам, находящимся в поиске своей ниши с низким уровнем конкуренции и высоким уровнем дохода; маркетологам, ограниченным в творческих возможностях из-за однотипных задач; предпринимателям, стремящимся к автоматизации процессов, но вынужденным выполнять всё самостоятельно; креативным профессионалам, испытывающим усталость от рутинной работы и ищущим новые подходы; а также фрилансерам и IT-специалистам, которые вынуждены жертвовать личным временем ради профессиональной деятельности.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте по ссылке. Это ссылка на регистрационную форму.