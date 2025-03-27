Прокуратура области Абай выявила нарушение конституционных прав граждан на свободное пользование водоемами. В ходе проверки было установлено, что Министерство сельского хозяйства ранее утвердило Типовые правила общего водопользования, полностью запрещавшие купание на всех водоемах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Этот запрет противоречил Конституции и Водному кодексу Казахстана, поскольку ограничивал права граждан даже в тех местах, где купание ранее было разрешено. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании соответствующей нормы незаконной.

25 декабря 2024 года Специализированный межрайонный экономический суд Астаны удовлетворил иск и обязал Министерство водных ресурсов и ирригации внести изменения в правила. Апелляционная коллегия суда города Астаны 12 марта 2025 года подтвердила законность этого решения.

Суд указал, что запрет на купание нарушает пункт 3 статьи 6 Конституции, согласно которому природные ресурсы принадлежат народу. Таким образом, прокуратура области Абай добилась восстановления конституционных прав граждан на свободное пользование водными объектами.