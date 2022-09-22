Казахстанцам в регионах объяснят, что такое цифровая карта семьи и новая миграционная политика

В регионах Казахстана стартовала широкомасштабная информационно-разъяснительная кампания, передает BaigeNews.kz. Мобильные группы Министерства труда и социальной защиты населения объясняют казахстанцам основные направления послания президента.

"22 сентября мобильные группы, в состав которых вошли представители министерства и руководители дочерних организаций, начали работу в Атырауской, Жамбылской и Костанайской областях. По прибытии в регионы руководители мобильных групп проведут встречи с заместителями акимов областей, курирующих социально-трудовую сферу. После этого мобильные группы выедут в районы, где проведут встречи с депутатами маслихатов, населением, работодателями и трудовыми коллективами, работниками организаций образования, здравоохранения и социальной защиты, молодежью, коллективами и опекаемыми в медико-социальных учреждениях", - сообщили в ведомстве.