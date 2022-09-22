open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцам в регионах объяснят, что такое цифровая карта семьи и новая миграционная политика
gov.kz 22 Сентября, 14:28
526
Фото: gov.kz

Казахстанцам в регионах объяснят, что такое цифровая карта семьи и новая миграционная политика

В регионах Казахстана стартовала широкомасштабная информационно-разъяснительная кампания, передает BaigeNews.kz. Мобильные группы Министерства труда и социальной защиты населения объясняют казахстанцам основные направления послания президента.

"22 сентября мобильные группы, в состав которых вошли представители министерства и руководители дочерних организаций, начали работу в Атырауской, Жамбылской и Костанайской областях.  По прибытии в регионы руководители мобильных групп проведут встречи с заместителями акимов областей, курирующих социально-трудовую сферу. После этого мобильные группы выедут в районы, где проведут встречи с депутатами маслихатов, населением, работодателями и трудовыми коллективами, работниками организаций образования, здравоохранения и социальной защиты, молодежью, коллективами и опекаемыми в медико-социальных учреждениях", - сообщили в ведомстве.

Казахстанцам расскажут о внедрении Цифровой карты семьи, новой политике в сфере занятости, новой миграционной политике, мерах поддержки семей с детьми, модернизации системы специальных социальных услуг, повышении пенсионных выплат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#послание 2022 #Минтруда
Журналист
22 Сентября, 14:28
526
Поделитесь:
Наверх