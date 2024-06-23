Казахстанцам в понедельник обещают жару, сильные дожди и шквал

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, днем в горных районах юго-востока страны ожидается сильный дождь, по республике ожидается усиление ветра, шквал, град, передаёт BaigeNews.kz.

Днем в области Абай, Жетысу, в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Улытау, на севере области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке области Жетысу, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, в северной половине Алматинской области, области Улытау, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

24 июня в Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный на севере, юге, востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер северо-западный порывы 15-18 м/с.

На северо-востоке, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, на северо-востоке, юге области 15-20 м/с.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. В днём ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве дн(м ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

24 июня в Костанайской области ожидается гроза. Днем на западе, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, южный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, востоке области порывы 25 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный утром и днем 15-20 м/с.

Ночью севере Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Караганде ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза, днем шквал. Ветер юго-западный днем 15-20, временами порывы 23 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный днем 15-20, временами порывы 23 м/с.

24 июня днем в центре, на западе Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью в центре, на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер северо-западный порывы 18 м/с.

Ночью на юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днём ожидается сильная жара 36 градусов.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, юге области ожидаются град, шквал. Ветер южный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на юге области временами 25 м/с. В Петропавловске гроза. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

Утром и днём на севере, юге, в горных районах Жамбылской области, 25 июня в горных районах ожидается гроза. 24-25 июня ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 24-25 июня днем на большей части области ожидается сильная жара 38 градусов. В Таразе днём гроза, ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, на западе, севере, в центре области 15-20, временами порывы 23 м/с. В Актобе гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днём в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер западный ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15- 20 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днём ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем в области Жетысу сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Талдыкоргане днём сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

В Астане ожидается гроза, днём град, шквал.