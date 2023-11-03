Казахстанцам упростят порядок въезда в Байконыр

С 1 декабря 2023 года для казахстанцев будет упрощен порядок въезда в Байконыр. Об этом сообщил специальный представитель Президента на комплексе Байконыр Кайрат Нуртай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на qyzylordatv.kz.

Ранее для въезда в Байконур было необходимо как минимум за 10 дней подать заявку с подробным обоснованием причины посещения города.

Незамедлительно пропуск выдается только при чрезвычайных обстоятельствах: к примеру, в случае смерти и похорон близкого родственника.