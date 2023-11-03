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Казахстанцам упростят порядок въезда в Байконыр

Вчера, 11:15
АВТОР
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qazaqstan.tv Вчера, 11:15
Вчера, 11:15
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Фото: qazaqstan.tv

С 1 декабря 2023 года для казахстанцев будет упрощен порядок въезда в Байконыр. Об этом сообщил специальный представитель Президента на комплексе Байконыр Кайрат Нуртай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на qyzylordatv.kz.

Ранее для въезда в Байконур было необходимо как минимум за 10 дней подать заявку с подробным обоснованием причины посещения города.

Незамедлительно пропуск выдается только при чрезвычайных обстоятельствах: к примеру, в случае смерти и похорон близкого родственника.

"По установленному порядку приехавший в гости или по делам в Байконур должен подать заявку за 10 дней. В соглашение внесено изменение. После долгого изучения принято решение. В пилотном режиме с 1 декабря на КПП на месте будут выдавать пропуска гражданам Казахстана", - сказал Кайрат Нуртай.

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