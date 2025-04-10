Казахстанцам советуют отложить походы в алматинские горы
Погодные условия резко увеличили риск возникновения лавиноопасных ситуаций.
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Алматинские горы в ближайшие дни могут стать смертельно опасными. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана выпустило срочное предупреждение: 10–11 апреля в связи с резким потеплением и нестабильным снежным покровом в горных районах страны (на высоте свыше 2000 метров) сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин.
По данным РГП "Казгидромет", погодные условия резко увеличили риск возникновения лавиноопасных ситуаций, особенно на южных склонах и в популярных туристических зонах.
МЧС настоятельно призывает всех граждан воздержаться от походов в горы в указанный период. Ведомство подчёркивает: даже короткая прогулка по заснеженным тропам может обернуться трагедией.
Рекомендации МЧС:
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Не выходите на склоны, покрытые снегом, особенно в районах выше 2000 м;
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Избегайте неподготовленных маршрутов и не обозначенных троп;
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Всегда проверяйте прогноз погоды и лавинную обстановку;
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При объявлении штормового предупреждения — оставайтесь в безопасных местах.
Спасатели напоминают: снежная лавина может двигаться со скоростью до 300 км/ч и сметать всё на своём пути. Даже опытные туристы и альпинисты подчас не в силах избежать беды.
Ранее мы сообщали, что лавинная опасность объявлена в Алматинской области.
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