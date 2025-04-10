Алматинские горы в ближайшие дни могут стать смертельно опасными. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана выпустило срочное предупреждение: 10–11 апреля в связи с резким потеплением и нестабильным снежным покровом в горных районах страны (на высоте свыше 2000 метров) сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин.

По данным РГП "Казгидромет", погодные условия резко увеличили риск возникновения лавиноопасных ситуаций, особенно на южных склонах и в популярных туристических зонах.

МЧС настоятельно призывает всех граждан воздержаться от походов в горы в указанный период. Ведомство подчёркивает: даже короткая прогулка по заснеженным тропам может обернуться трагедией.

Рекомендации МЧС:

Не выходите на склоны, покрытые снегом, особенно в районах выше 2000 м;

Избегайте неподготовленных маршрутов и не обозначенных троп;

Всегда проверяйте прогноз погоды и лавинную обстановку;

При объявлении штормового предупреждения — оставайтесь в безопасных местах.

Спасатели напоминают: снежная лавина может двигаться со скоростью до 300 км/ч и сметать всё на своём пути. Даже опытные туристы и альпинисты подчас не в силах избежать беды.

Ранее мы сообщали, что лавинная опасность объявлена в Алматинской области.