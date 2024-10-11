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Казахстанцам сообщили о землетрясении магнитудой 4,4

Сегодня, 14:44
АВТОР
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daryo.uz Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44
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Фото: daryo.uz

Cеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 11 октября в 13:47 по времени г. Астаны зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

"Эпицентр расположен в 319 км. на юго-запад от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая", ― говорится в сообщении.

Координаты эпицентра ― 40.506º с.ш. 75.636º в.д. Глубина ― 5 км.

"Энергетический класс землетрясения ― 9.7. Магнитуда MPV ― 4.4", ― отметили в центре.

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