Казахстанске сейсмологи сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 20 января 2025 года в 04 час. 51 мин. по времени Астаны (19 январяв 23 час. 51 мин. по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.