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Казахстанцам сообщили о новом землетрясении

Магнитуда составила 4,6.

Сегодня, 09:09
АВТОР
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insurancejournal.com Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Фото: insurancejournal.com

Казахстанске сейсмологи сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 20 января 2025 года в 04 час. 51 мин. по времени Астаны (19 январяв 23 час. 51 мин. по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.

"Координаты эпицентра: 41.02 градуса северной широты, 84.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.6. Энергетический класс К=11.2. h=12 км", - говорится в сообщении.

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