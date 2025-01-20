Казахстанцам сообщили о новом землетрясении
Магнитуда составила 4,6.
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
17Фото: insurancejournal.com
Казахстанске сейсмологи сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 20 января 2025 года в 04 час. 51 мин. по времени Астаны (19 январяв 23 час. 51 мин. по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.
"Координаты эпицентра: 41.02 градуса северной широты, 84.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.6. Энергетический класс К=11.2. h=12 км", - говорится в сообщении.
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