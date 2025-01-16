Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 16 января 2025 г. в 17 час 30 мин 42 сек по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

Координаты землетрясения: 42.330 с.ш. 76.320 в.д.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 109 км. на юго-запад от г. Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: На территории РК нет ощутимости