Казахстанцам сообщили о новом землетрясении
Координаты землетрясения: 42.330 с.ш. 76.320 в.д.
Сегодня, 18:39
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Сегодня, 18:39Сегодня, 18:39
195Фото: theengineer.co.uk
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 16 января 2025 г. в 17 час 30 мин 42 сек по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.
Координаты землетрясения: 42.330 с.ш. 76.320 в.д.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 109 км. на юго-запад от г. Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: На территории РК нет ощутимости