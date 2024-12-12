  • 12 Декабря, 16:05
  • BAIGENEWS

Казахстанцам сообщили о новом землетрясении

Магнитуда составила 4.7.

Сегодня, 14:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sabah.com.tr Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
207
Фото: sabah.com.tr

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 12 декабря 2024 года в 12:38 по времени Астаны (в 07:38 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Координаты эпицентра: 41.25 градуса северной широты, 83.55 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.7 Энергетический класс K=11.1", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло у побережья Новой Зеландии.

Самое читаемое

Наверх