Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 12 декабря 2024 года в 12:38 по времени Астаны (в 07:38 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Координаты эпицентра: 41.25 градуса северной широты, 83.55 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.7 Энергетический класс K=11.1", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло у побережья Новой Зеландии.