Казахстанцам с просрочкой более 90 дней перестанут выдавать беззалоговые кредиты

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Законом введен ряд положений, направленных на недопущение роста долговой нагрузки населения.

В целях исключения роста долгов граждан введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских займов гражданам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 дней. Однако этот запрет не распространяется на рефинансирование займов.

Военнослужащие на период срочной воинской службы и 60 дней после демобилизации освобождены от начисления вознаграждения по займам.

До 1 мая 2026 года для банков и микрофинансовых организаций введен запрет на передачу коллекторам задолженности физических лиц. С 1 мая 2026 года передача коллекторам прав (требований) по задолженности физических лиц ужесточена. С этой даты передача может быть осуществлена только при соблюдении ряда условий, включая истечение 24 месяцев с даты возникновения задолженности, обязательное проведение мероприятий по урегулированию задолженности.

Банковский омбудсман наделен компетенцией рассмотрения всех споров по займам (до этого он мог рассматривать споры только по ипотечным договорам), введен институт микрофинансового омбудсмана. Решения омбудсманов обязательны для финансовых организаций в случае согласия с ними физических лиц.

В период рассмотрения омбудсманами обращений запрещено обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Также указанные категории граждан смогут выкупать арендуемое ими жилище, которое ранее перешло на баланс банка в связи с неисполнением обязательств.