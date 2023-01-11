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total.kz Вчера, 12:53
489
Вчера, 12:53
489
Фото: total.kz

Казахстанцам с низкими доходами не дадут микрокредиты

Чтобы казахстанцы не оказались в долговой яме, им ограничат возможность получать кредиты, передаёт BaigeNews.kz. Правительство намерено регулировать работу микрокредитных организаций.

"В целом регулирование микрокредитных организаций в этому году будет продолжаться - именно с точки зрения недопущения, чтобы наши граждане попадали в сложные жизненные ситуации. Это и ограничение по выдаче микрокредитов тем, у кого низкие доходы. Это и ограничение по объёмам обслуживания в рамках доходов граждан, ну и другие ограничения для того, чтобы этот рынок был стабильным и позитивным", - сказал Алихан Смаилов на брифинге после заседания правительства РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев пообещал найти решение проблемы закредитованности казахстанцев.

В 2022 году 19 тысячам казахстанцам списали их долги по микрокредитам на общую сумму 400 миллионов тенге. Кроме этого, 293 тысячам заёмщиков частично простили задолженность на два миллиарда тенге. 

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#кредиты #правительство
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 12:53
489
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