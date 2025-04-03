  • 3 Апреля, 10:34
  • BAIGENEWS

Казахстанцам разрешили охотиться на волков

Соответствующие изменения были внесены в приказ.

Сегодня, 10:23
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Казахстанцам разрешили охотиться на волков Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Казахстанцам дали зеленый свет на охоту на волков, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующие изменения были внесены в приказ министра экологии и природных ресурсов РК, касающийся правил охоты.

Теперь в стране охотиться на этих хищников разрешается в период с 1 ноября по 1 марта, что открывает новые возможности для любителей зимней охоты.

Приказ вводится в действие с 13 апреля.

Ранее мы сообщали, что рысь не испугалась людей и продолжила охоту в Баянауле.

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