Казахстанцам дали зеленый свет на охоту на волков, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующие изменения были внесены в приказ министра экологии и природных ресурсов РК, касающийся правил охоты.

Теперь в стране охотиться на этих хищников разрешается в период с 1 ноября по 1 марта, что открывает новые возможности для любителей зимней охоты.

Приказ вводится в действие с 13 апреля.

Ранее мы сообщали, что рысь не испугалась людей и продолжила охоту в Баянауле.