Казахстанцам разрешили охотиться на волков
Соответствующие изменения были внесены в приказ.
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
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Казахстанцам дали зеленый свет на охоту на волков, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующие изменения были внесены в приказ министра экологии и природных ресурсов РК, касающийся правил охоты.
Теперь в стране охотиться на этих хищников разрешается в период с 1 ноября по 1 марта, что открывает новые возможности для любителей зимней охоты.
Приказ вводится в действие с 13 апреля.
Ранее мы сообщали, что рысь не испугалась людей и продолжила охоту в Баянауле.
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