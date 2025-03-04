  • 4 Марта, 11:51
  • BAIGENEWS

Казахстанцам рассказали, в какой валюте лучше всего копить деньги

Советы эксперта.

Сегодня, 11:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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Фото: baigenews.kz

Финансовый советник под ником kunekei_finance в Instagram поделилась рекомендациями, в какой валюте лучше всего копить деньги казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперт отметила три ключевых аспекта, которые помогут выбрать правильную валюту для накоплений.

  1. Долларовые депозиты: Копить в долларах целесообразно для долгосрочных целей, свыше одного года.

  2. Однако ставка по долларовым депозитам обычно составляет всего 1%.

  3. Тенговые депозиты: В краткосрочной перспективе (менее одного года) лучше хранить деньги в тенге, поскольку они будут тратиться в местной валюте. Это также связано с возможными колебаниями курса и потребностью в стабильности на внутреннем рынке.

Кроме того, по данным Telegram-канала "Казахстан подешевле", существует три вида депозитов: несрочные, срочные и сберегательные. Главное отличие заключается в гибкости: несрочные депозиты можно снимать и пополнять в любое время, в то время как срочные и сберегательные имеют ограничения, но предлагают более высокие процентные ставки.

Ставки по депозитам:

  • Несрочные депозиты: Максимальная ставка — 15% ГЭСВ. Такие ставки предлагают Freedom и Bereke банки по депозитам "Копилка".
  • Срочные депозиты: В Freedom Bank предлагается ставка 16,5% на 6 месяцев по депозиту "Стратегия". Также у Bereke Bank есть ставка 15% по "Депозиту с пополнением".
  • Сберегательные депозиты: Kaspi Bank предлагает ставку 17% по депозиту с пополнением на 6 месяцев, а Altyn-i — 16,2% на такой же срок.
  • Без возможности пополнения: Максимальная ставка — 18,5% ГЭСВ, доступна в Altyn-i, HomeCredit и РБК банках по депозитам сроком на 6 месяцев.

Рейтинг банков по данным КФГД: Halyk, Kaspi, Forte, БЦК и Jusan.

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