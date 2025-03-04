Финансовый советник под ником kunekei_finance в Instagram поделилась рекомендациями, в какой валюте лучше всего копить деньги казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперт отметила три ключевых аспекта, которые помогут выбрать правильную валюту для накоплений.

Долларовые депозиты: Копить в долларах целесообразно для долгосрочных целей, свыше одного года. Однако ставка по долларовым депозитам обычно составляет всего 1%. Тенговые депозиты: В краткосрочной перспективе (менее одного года) лучше хранить деньги в тенге, поскольку они будут тратиться в местной валюте. Это также связано с возможными колебаниями курса и потребностью в стабильности на внутреннем рынке.

Кроме того, по данным Telegram-канала "Казахстан подешевле", существует три вида депозитов: несрочные, срочные и сберегательные. Главное отличие заключается в гибкости: несрочные депозиты можно снимать и пополнять в любое время, в то время как срочные и сберегательные имеют ограничения, но предлагают более высокие процентные ставки.

Ставки по депозитам:

Несрочные депозиты : Максимальная ставка — 15% ГЭСВ. Такие ставки предлагают Freedom и Bereke банки по депозитам "Копилка".

: Максимальная ставка — 15% ГЭСВ. Такие ставки предлагают Freedom и Bereke банки по депозитам "Копилка". Срочные депозиты : В Freedom Bank предлагается ставка 16,5% на 6 месяцев по депозиту "Стратегия". Также у Bereke Bank есть ставка 15% по "Депозиту с пополнением".

: В Freedom Bank предлагается ставка 16,5% на 6 месяцев по депозиту "Стратегия". Также у Bereke Bank есть ставка 15% по "Депозиту с пополнением". Сберегательные депозиты : Kaspi Bank предлагает ставку 17% по депозиту с пополнением на 6 месяцев, а Altyn-i — 16,2% на такой же срок.

: Kaspi Bank предлагает ставку 17% по депозиту с пополнением на 6 месяцев, а Altyn-i — 16,2% на такой же срок. Без возможности пополнения: Максимальная ставка — 18,5% ГЭСВ, доступна в Altyn-i, HomeCredit и РБК банках по депозитам сроком на 6 месяцев.

Рейтинг банков по данным КФГД: Halyk, Kaspi, Forte, БЦК и Jusan.