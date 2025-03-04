Казахстанцам рассказали, в какой валюте лучше всего копить деньги
Советы эксперта.
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Финансовый советник под ником kunekei_finance в Instagram поделилась рекомендациями, в какой валюте лучше всего копить деньги казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
Эксперт отметила три ключевых аспекта, которые помогут выбрать правильную валюту для накоплений.
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Долларовые депозиты: Копить в долларах целесообразно для долгосрочных целей, свыше одного года.
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Однако ставка по долларовым депозитам обычно составляет всего 1%.
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Тенговые депозиты: В краткосрочной перспективе (менее одного года) лучше хранить деньги в тенге, поскольку они будут тратиться в местной валюте. Это также связано с возможными колебаниями курса и потребностью в стабильности на внутреннем рынке.
Кроме того, по данным Telegram-канала "Казахстан подешевле", существует три вида депозитов: несрочные, срочные и сберегательные. Главное отличие заключается в гибкости: несрочные депозиты можно снимать и пополнять в любое время, в то время как срочные и сберегательные имеют ограничения, но предлагают более высокие процентные ставки.
Ставки по депозитам:
- Несрочные депозиты: Максимальная ставка — 15% ГЭСВ. Такие ставки предлагают Freedom и Bereke банки по депозитам "Копилка".
- Срочные депозиты: В Freedom Bank предлагается ставка 16,5% на 6 месяцев по депозиту "Стратегия". Также у Bereke Bank есть ставка 15% по "Депозиту с пополнением".
- Сберегательные депозиты: Kaspi Bank предлагает ставку 17% по депозиту с пополнением на 6 месяцев, а Altyn-i — 16,2% на такой же срок.
- Без возможности пополнения: Максимальная ставка — 18,5% ГЭСВ, доступна в Altyn-i, HomeCredit и РБК банках по депозитам сроком на 6 месяцев.
Рейтинг банков по данным КФГД: Halyk, Kaspi, Forte, БЦК и Jusan.
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