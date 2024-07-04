Казахстанцам предлагают заработать на акциях “Казатомпром”: в компании ответили на рассылку

В социальной сети Facebook распространяется видео с участием председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова. Он рассказывает о запуске 5 июня платформы для заработка на инвестициях. Якобы новейшая разработка создана лучшими специалистами компании "Казатомпром", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

"На различных страницах и площадках социальных медиа распространяется фиктивное видео о запуске инновационной платформы для заработка на акциях АО "НАК "Казатомпром". Данная новость – фейк! Ценные бумаги АО "НАК "Казатомпром" включены в официальные списки фондовых бирж РК и Великобритании и могут быть приобретены исключительно через лицензированных брокеров — участников бирж. АО "НАК "Казатомпром" не предоставляет инвестиционных рекомендаций в отношении своих акций и ГДР”, - говорится в тексте опровержения.

Официальное опровержение новости размещено на страницах национальной атомной компании "Казатомпром" в Telegram и Facebook.