Казахстанцам предлагают собирать фискальные чеки и выиграть 100 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Акцию "Бәйге" с 1 мая запускает Комитет госдоходов. Она будет проводиться ежеквартально:

"По итогам каждого квартала по одному победителю от каждого региона (будет всего 20 победителей с каждой области и города республиканского значения – прим. ред.), которые просканируют наибольшее количество фискальных чеков, выплатят приз в размере 100 000 тенге", – сообщает КГД.

Первый этап завершится в конце июня, второй и третий этапы – в третьем и четвёртом квартале.

Для участия в акции необходимо зарегистрировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в мобильном приложении Amian.

Комитет госдоходов призывает граждан при совершении покупок требовать чеки для защиты потребительских прав.