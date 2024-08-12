Казахстанцам помогут определить, где продают оригинальные лекарства
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Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров готовится презентовать специальные стикеры, которые будут означать, что аптека торгует промаркированными препаратами. Такие наклейки позволят казахстанцам проверить подлинность товара и его качество, а также отследить все этапы пути следования до потребителя с указанием источника происхождения, передаёт BaigeNews.kz.
Стикеры будут выдавать аптекам, участвующим в системе маркировки и прослеживаемости – их будут наносить на входные двери, либо прикассовые зоны аптек.
"Стикер – это один из способов информирования: соблюдает ли данная аптека правила маркировки или же нет. Раз наклейка есть, значит аптека зарегистрирована в системе маркировки и работает с маркированными лекарствами. Следовательно, каждый препарат, выпущенный с 1 июля 2024 года должен быть обозначен уникальным цифровым кодом, который невозможно подделать. Кроме того, на стикере мы разместим порядковый номер, он будет присуждаться каждой аптеке индивидуально. Эта информация будет аккумулирована в общей базе. Если у потребителей возникнут нарекания в части маркировки лекарств, они смогут обратиться в уполномоченные органы", – отметил директор департамента популяризации и продвижения маркировки Единого оператора Марат Шакен.
Презентацию стикеров обещают провести осенью. Помимо аптек знак подлинности получат и другие участники рынка, работающие с маркированным товаром.
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