Казахстанцам помогут определить, где продают оригинальные лекарства

Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров готовится презентовать специальные стикеры, которые будут означать, что аптека торгует промаркированными препаратами. Такие наклейки позволят казахстанцам проверить подлинность товара и его качество, а также отследить все этапы пути следования до потребителя с указанием источника происхождения, передаёт BaigeNews.kz.

Стикеры будут выдавать аптекам, участвующим в системе маркировки и прослеживаемости – их будут наносить на входные двери, либо прикассовые зоны аптек.

"Стикер – это один из способов информирования: соблюдает ли данная аптека правила маркировки или же нет. Раз наклейка есть, значит аптека зарегистрирована в системе маркировки и работает с маркированными лекарствами. Следовательно, каждый препарат, выпущенный с 1 июля 2024 года должен быть обозначен уникальным цифровым кодом, который невозможно подделать. Кроме того, на стикере мы разместим порядковый номер, он будет присуждаться каждой аптеке индивидуально. Эта информация будет аккумулирована в общей базе. Если у потребителей возникнут нарекания в части маркировки лекарств, они смогут обратиться в уполномоченные органы", – отметил директор департамента популяризации и продвижения маркировки Единого оператора Марат Шакен.

Презентацию стикеров обещают провести осенью. Помимо аптек знак подлинности получат и другие участники рынка, работающие с маркированным товаром.