Казахстанцам помогут дешевле подключиться к спутниковому телерадиовещанию
Субсидии выделены на 50 тысяч приёмных устройств.
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Министерство культуры и информации РК сообщило о начале программы субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора, на реализацию спутниковых приёмных устройств, передаёт BaigeNews.kz.
Цель программы – стимулирование физических или юридических лиц на приобретение спутниковых приёмных устройств отечественных операторов спутникового телерадиовещания.
В рамках программы операторы спутникового телерадиовещания смогут компенсировать часть расходов на реализацию приёмников. Это позволит снизить затраты граждан на оборудование и повысить доступность отечественного телерадиовещания.
Срок субсидирования составляет не более трёх лет. Средства выделяются на реализацию не более 50 тысяч спутниковых приёмных устройств в год.
Для обеспечения прозрачности и открытости процесса при министерстве создана постоянно действующая комиссия.
Порядок предоставления субсидирования утверждён приказом исполняющего обязанности министра культуры и информации от 21 ноября 2024 года № 551-НҚ.
Министерство приглашает операторов спутникового телерадиовещания, работающих на территории Республики Казахстан, принять участие в программе.
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