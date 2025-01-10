Министерство культуры и информации РК сообщило о начале программы субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора, на реализацию спутниковых приёмных устройств, передаёт BaigeNews.kz.

Цель программы – стимулирование физических или юридических лиц на приобретение спутниковых приёмных устройств отечественных операторов спутникового телерадиовещания.

В рамках программы операторы спутникового телерадиовещания смогут компенсировать часть расходов на реализацию приёмников. Это позволит снизить затраты граждан на оборудование и повысить доступность отечественного телерадиовещания.

Срок субсидирования составляет не более трёх лет. Средства выделяются на реализацию не более 50 тысяч спутниковых приёмных устройств в год.

Для обеспечения прозрачности и открытости процесса при министерстве создана постоянно действующая комиссия.

Порядок предоставления субсидирования утверждён приказом исполняющего обязанности министра культуры и информации от 21 ноября 2024 года № 551-НҚ.

Министерство приглашает операторов спутникового телерадиовещания, работающих на территории Республики Казахстан, принять участие в программе.