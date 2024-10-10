Казахстанцам подарили новую возможность использования удостоверения личности

У граждан Казахстана теперь появилась возможность размещать цифровую версию удостоверения личности из Egov Mobile в электронный кошелек Samsung Wallet. Данный проект в пилотном режиме запустили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Национальные информационные технологии" совместно с компанией Samsung Electronics Central Eurasia, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЦРИАП РК.

"Цифровое удостоверение личности в Samsung Wallet – это удобный и безопасный способ хранения личных данных. Граждане могут мгновенно предъявлять свои документы в цифровом формате, не опасаясь потери или кражи физических носителей. Все данные защищены многоуровневой системой безопасности, что обеспечивает надежную защиту личной информации", ― отметили в министерстве.

Эта функция доступна для пользователей смартфонов Samsung, у которых установлено приложение Egov Mobile. Для добавления документов пользователю необходимо: авторизоваться в приложение Egov Mobile, перейти в сервис "Цифровые документы"; открыть цифровой документ "Удостоверение личности" и нажать на кнопку "Добавить в кошелек Samsung Wallet"; ознакомиться с соглашением об обработке персональных данных, дать свое согласие на их обработку и "Подписать" его посредством ЭЦП.