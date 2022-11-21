Лента новостей
- Мейрам Кажыкен и Нурлан Ауесбаев обратились к казахстанцам и пожелали успехов Токаеву 13:49 145
- С нового года в Казахстане повысят пособия на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца 13:47 87
- Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 13:25 117
- Международные наблюдатели похвалили подготовку и проведение выборов в Казахстане 13:24 146
- Казахстанцам по душе имидж сильного лидера, думающего о государстве — эксперт 13:15 254
- Главные победы казахстанских спортсменов за минувшую неделю 13:00 337
- В Костанае задержали вымогателя, представлявшегося сотрудником УБОП 12:41 252
- Сколько казахстанцев получают соцвыплаты по потере работы, рассказали в Минтруда 12:15 364
- Ещё на месяц продлили арест вайнерам Туребаеву и Шерниязову 12:10 246
- Почему некоторые избиратели проголосовали "против всех" объяснил обозреватель из России 12:00 339
- Алан Курмангалиев завоевал вторую медаль на турнире в Ливане 11:49 499
- Каракат Абден обратилась к блогерам, поздравляя Токаева с победой 11:24 295
- Токаев победил: ЦИК объявила предварительные результаты выборов 11:19 363
- Мирзиёев поздравил Токаева по телефону с уверенной победой на президентских выборах 10:58 297
- Первый матч ЧМ-2022 установил исторический антирекорд 10:53 406
- Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента 10:42 280
- Выборы 2022: работу завершил последний избирательный участок за рубежом 10:26 414
- Почти 4,5 миллиарда тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане 10:11 336
- Цены на лекарства в Казахстане выросли на 13,3% за год 09:56 343
- Выборы 2022: Предварительные итоги ЦИК объявит в 11:00 09:37 484
- Президент наградил ряд казахстанцев, учувствовавших в строительстве домов в Аулиекольском районе 09:15 288
- Тенге вытесняет лидеров с российской биржи 08:57 735
- Искусственный интеллект назвал победителя чемпионата мира по футболу 2022 08:44 429
- Джокович в шестой раз победил на итоговом турнире ATP, став самым возрастным чемпионом 08:31 476
- 38 человек заразились коронавирусом 20 ноября - Минздрав 08:23 283
- В Петропавловске объявили лот на закуп двух тёплых остановок 07:25 324
- Своих Масков намерены воспитывать в Павлодаре 06:36 544
- Иванбек, Асфендияр, Селения. Какие имена у костанайцев в тренде? 05:13 506
- В день президентских выборов в Казахстане родились 634 ребёнка 04:22 370
- В Усть-Каменогорске снегоуборочная техника работает круглосуточно 03:39 429
- Выборы прошли в соответствии со стандартами демократических стран — эксперт 03:05 539
- Мама Геннадия Головкина во время голосования получила неожиданную реакцию 02:40 4364
- В целом оценка президентских выборов в РК только положительная — наблюдатель от МПА СНГ 02:11 442
- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб 01:46 453
- О возможном сходе лавин предупредили алматинцев 01:42 502
- Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll 01:29 431
- Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента РК 01:18 2629
- Избирателей встречали как дорогих гостей — наблюдатель 01:00 556
- Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой 00:51 508
- Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022 00:25 616
- Тонну баурсаков раздали пришедшим на избирательные участки жителям Усть-Каменогорска 00:18 648
- Более 80 процентов казахстанцев поддержали кандидатуру Токаева на выборах – результаты экзитпола 00:08 730
- Почему явка избирателей в Астане и Алматы ниже, чем других в регионах, объяснили в КИОР 20.11.2022 3889
- На ЧМ-2022 в Катаре произошло историческое событие 20.11.2022 1000
- Голосующая кошка, байкер и беркутчи: чем ещё запомнились президентские выборы казахстанцам 20.11.2022 505
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 1651
- Почти 70 процентов казахстанцев приняли участие в выборах президента 20.11.2022 446
- Молодожёны, ветераны, беременные и даже подследственные пришли голосовать на выборах в Шымкенте 20.11.2022 447
- В Катаре прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года 20.11.2022 414
- “Сегодняшние выборы - это новый раунд. Здесь в воздухе уже чувствуются перемены” - представители иностранных СМИ 20.11.2022 506
- Штормовое предупреждение объявили в столице и 11 регионах Казахстана в понедельник 20.11.2022 345
- Массовая стрельба произошла в гей-клубе в США. Погибли пять человек 20.11.2022 547
- Сколько казахстанцев приняли участие в выборах по состоянию на 20:00 20.11.2022 669
- Продуктовые ярмарки и ответственная молодёжь. Как прошли выборы на севере Казахстана 20.11.2022 435
- Как голосует казахстанская молодёжь за рубежом 20.11.2022 447
- Нарушения во время выборов: четверых привлекли к ответственности за незаконные митинги 20.11.2022 1037
- Куда делась рыба из реки Шарон, объяснили в Комитете рыбного хозяйства 20.11.2022 584
- Силы терроризма были готовы дестабилизировать обстановку накануне выборов – представитель ШОС 20.11.2022 601
- Проголосовали 7400 живущих за рубежом казахстанцев 20.11.2022 469
- Маск разблокировал Трампа в Twitter, но экс-президент не хочет туда возвращаться 20.11.2022 401
- Сайлаубек и Сайлаугуль появились на свет в день выборов в Атырауской области 20.11.2022 426
- Жители Алматы относятся к выборам позитивно - наблюдатели из Франции 20.11.2022 443
- Более восьми миллионов казахстанцев проголосовали до 18:00 20.11.2022 548
- Организованными и транспарентными назвали выборы президента международные наблюдатели 20.11.2022 531
- Главы центризбиркомов Азербайджана и Кыргызстана: казахстанцы с большой уверенностью идут на выборы 20.11.2022 551
- "Я вижу большую перспективу для Казахстана" - наблюдатель из Португалии о президентских выборах 20.11.2022 597
- Международные наблюдатели поздравили казахстанцев с успешными политическими реформами 20.11.2022 570
- Динамичные, демократичные, легитимные - политологи о выборах президента 20.11.2022 468
- В Алматы девочка заплакала на участке: ей не разрешили проголосовать 20.11.2022 853
- Именем пожарного Аскара Забикулина назовут одну из улиц Астаны 20.11.2022 745
- 7 450 395 казахстанцев проголосовали на выборах 20.11.2022 642
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 666
- Костанайский пенсионер с именем Сайлау пошёл голосовать после уникальной операции на лёгких 20.11.2022 504
- Ситуационные центры: что увидели наблюдатели на избирательных участках в разных регионах 20.11.2022 487
- "Видна сильная поддержка избирателей происходящим процессам" - международный наблюдатель о выборах 20.11.2022 417
- Аида Балаева проголосовала на выборах президента 20.11.2022 552
- На выборы перед свадьбой: новоиспечённая келин проголосовала в Мангистауской области 20.11.2022 479
- 90 малышей родились в день выборов в Туркестанской области 20.11.2022 427
- Экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына" научит ходить 11-летнего Санжара из Астаны 20.11.2022 937
- В Казахстане давно научились проводить выборы на должном уровне - эксперт 20.11.2022 521
Казахстанцам по душе имидж сильного лидера, думающего о государстве — эксперт
Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался об итогах выборов, передаёт BaigeNews.kz.
По его мнению, результаты получились ожидаемыми.
"Как и думал я, "против всех" занял второе место, но я ожидал большего его результата. Видимо, это потому, что явка оказалась ниже, и часть людей, которые могли бы голосовать "против всех" осталась дома. Это очень хорошо видно по Алматы, где явка, кажется, оказалась самой низкой за всю историю постсоветских выборов. В целом, получилось так, что оппозиционно настроенные люди просто на участки не пришли — их демотивировали разные хипстерские СМИ и оппозиционные деятели, что и привело к такой подавляющей победе Касым-Жомарта Токаева. А вот лояльный ему электорат как раз весь пришел на участки", — поделился Марат Шибутов.
Эксперт высказался о каждом из кандидатов:
"Удачно отработал Жигули Дайрабаев — я считаю, что ему помогло не только всем известное имя, но и проявленный характер и попадание в образ такого типичного фермера и сельского агашки (хорошо сработала перепалка с Тайжаном).
Несмотря на то, что у Каракат Абден была слабенькая программа, но она также удачно сработала на имидж "настоящей казашки", а также не лезла за словом в карман в соцсетях.
Кажыкен оказался довольно блёклым, хотя по идее должен был выступать лучше всех остальных кандидатов, кроме Токаева. У него была довольно хорошая программа, но вот с продвижением были проблемы.
Также не реализовал весь свой потенциал Нурлан Ауесбаев — мог бы и жёстче критиковать власть, ещё против него сказалась слабая раскрученность и преобладание казахскоязычного контента. Всё же у нас оппозиционный электорат больше русскоязычный.
Ну и самый слабый результат показала Салтанат Турсынбекова, несмотря на феминистичную и правозащитную программу. Против неё сказалась слабость её штаба, который даже не мог выпустить агитацию без грамматических ошибок, а также то, что она ориентировалась на аудиторию соцсетей, в частности, Фейсбука, которая на выборы просто не ходит.
Отмечу, что штаб Токаева в агитации, следуя требованиям кандидата, не использовал его изображений — не было наглядной агитации с ним. Это, конечно, было большой форой для других кандидатов, но они ей воспользоваться не смогли. Многие интересные способы агитации вроде автопробегов, изображений на транспорте, эсэмэсок не были использованы. Ну, а штаб Токаева из-за самоограничений использовал рекламный подход в агитации, то есть подал кандидата как бренд, и это дало свой положительный эффект".
Политолог считает, что казахстанцам по душе имидж сильного лидера, который чётко представляет будущее страны и своей деятельности, не думает о себе, а думает о государстве.
-
Trend news
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 1651
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 666
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 18221
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 12140
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 4778
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 3054
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1319
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 25661
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 40177
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1289
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16117
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4083
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8724
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3322
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2453
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2444
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9328
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41349
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2239
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1859
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11558
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2717
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18928
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4168
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3102
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4459
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8606
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6774
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2711
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10459
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2344
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2425
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3209
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35011
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3194
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4439
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3015
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4078
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4288
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44576
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2739
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59115
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15024
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18574
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3813
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3703
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4728
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4905
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6213
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14115
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7384
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90232
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6276
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5775
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14681
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7985
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4679
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5046
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34822
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5807
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6930
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13956
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13052
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9770
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302433
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10296
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9581
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26836
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10114
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9852
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16919
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12490
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12254
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13953
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30389
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11979
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15707
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 23246
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13749
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 14204
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1226
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1330
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1449
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1602
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1292
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1667
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1446
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1614
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1563
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1700
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1886
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1735
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1906
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2100
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2115
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2316
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2808
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3126
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2786
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3043
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2919
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3027
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3050
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2832
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3307
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3525
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3248
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21487
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3559
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3411
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3425
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8522
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4166
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14451
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12615
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12598
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13213
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12169
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16508
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13288
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14714
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15695
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15366
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12911
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13353
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31002
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14353
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16988
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13426
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14631
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15297
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16599
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14718
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16702
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16232
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17448
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17313
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33950
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17779
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18780
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18399
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19294
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19225
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28534
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18708
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26009
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36765
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20480
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27384
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25286
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26986
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23056
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24677
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22983
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22528
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22504
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 38212
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24570
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22630
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27900