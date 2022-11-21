Казахстанцам по душе имидж сильного лидера, думающего о государстве — эксперт

Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался об итогах выборов, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, результаты получились ожидаемыми.

"Как и думал я, "против всех" занял второе место, но я ожидал большего его результата. Видимо, это потому, что явка оказалась ниже, и часть людей, которые могли бы голосовать "против всех" осталась дома. Это очень хорошо видно по Алматы, где явка, кажется, оказалась самой низкой за всю историю постсоветских выборов. В целом, получилось так, что оппозиционно настроенные люди просто на участки не пришли — их демотивировали разные хипстерские СМИ и оппозиционные деятели, что и привело к такой подавляющей победе Касым-Жомарта Токаева. А вот лояльный ему электорат как раз весь пришел на участки", — поделился Марат Шибутов.

Эксперт высказался о каждом из кандидатов:

"Удачно отработал Жигули Дайрабаев — я считаю, что ему помогло не только всем известное имя, но и проявленный характер и попадание в образ такого типичного фермера и сельского агашки (хорошо сработала перепалка с Тайжаном).

Несмотря на то, что у Каракат Абден была слабенькая программа, но она также удачно сработала на имидж "настоящей казашки", а также не лезла за словом в карман в соцсетях.

Кажыкен оказался довольно блёклым, хотя по идее должен был выступать лучше всех остальных кандидатов, кроме Токаева. У него была довольно хорошая программа, но вот с продвижением были проблемы.

Также не реализовал весь свой потенциал Нурлан Ауесбаев — мог бы и жёстче критиковать власть, ещё против него сказалась слабая раскрученность и преобладание казахскоязычного контента. Всё же у нас оппозиционный электорат больше русскоязычный.

Ну и самый слабый результат показала Салтанат Турсынбекова, несмотря на феминистичную и правозащитную программу. Против неё сказалась слабость её штаба, который даже не мог выпустить агитацию без грамматических ошибок, а также то, что она ориентировалась на аудиторию соцсетей, в частности, Фейсбука, которая на выборы просто не ходит.

Отмечу, что штаб Токаева в агитации, следуя требованиям кандидата, не использовал его изображений — не было наглядной агитации с ним. Это, конечно, было большой форой для других кандидатов, но они ей воспользоваться не смогли. Многие интересные способы агитации вроде автопробегов, изображений на транспорте, эсэмэсок не были использованы. Ну, а штаб Токаева из-за самоограничений использовал рекламный подход в агитации, то есть подал кандидата как бренд, и это дало свой положительный эффект".