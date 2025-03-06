До 1 апреля жители Казахстана должны уплатить налог на автотранспорт за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

Важно отметить, что для его исчисления будет применятся МРП за 2024 год (3 692 тенге).

Сумму к уплате автомобилистам нужно посчитать самим с помощью калькулятора в приложении e-Salyq Azamat или на сайте комитета госдоходов.

Как известно, размер налога на авто зависит от МРП и налоговой ставки. Последняя в свою очередь дифференцируется в зависимости от объема двигателя, грузоподъемности, и в определенных случаях – от года первичной регистрации на территории РК.

Уплата налога на транспорт производится по месту жительства физического лица. Если налог оплачивается через банки или банкоматы, необходимо знать:

код бюджетной классификации (КБК) – 104402;

код назначения платежа (КНП) – 911.

Налогоплательщикам, не уплатившим своевременно налог, направляются уведомления о налоговой задолженности, которые должны быть исполнены в течение 30 рабочих дней.

В случае неисполнения, автоматически формируется налоговый приказ, который также направляется налогоплательщику и должен быть исполнен в течение 5 рабочих дней, в противном случае он по электронному каналу направляется в Палату частных судебных исполнителей (ЧСИ) для возбуждения исполнительного производства и принудительного взыскания задолженности.