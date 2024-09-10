Казахстанцам не запретят использовать пенсионные на стоматологические услуги

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, могут ли казахстанцам запретить тратить пенсионные на услуги стоматологов и покупку жилья, передаёт BaigeNews.

Журналисты поинтересовались, могут ли изменить правила по изъятию части пенсионных накоплений.

"Динамика второго полугодия показывает, что изъятие пенсионных накоплений идет так же стабильно, но ниже уровня 2023 года. При этом никаких реформ в части, скажем, введения запрета на лечение в стоматологии или же на улучшение жилищных условий на сегодня не предусматривается", - сказала в ответ министр Светлана Жакупова.

Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что депутаты будут рассматривать каждый конкретный случай выделения средств из пенсионного фонда.