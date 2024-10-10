Казахстанцам назвали новые способы подключения к Интернету

Стало известно, что в Казахстане скоро могут изменить правила подключения к Интернету в общественных местах. Об этом говорится в проекте приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передаёт BaigeNews.kz.

Предполагается, что для выхода в Сеть в пункте общественного доступа пользователь может авторизоваться, введя абонентский номер в поле "Логин" специальной формы. Далее надо будет запросить одноразовый пароль путем использования активного элемента формы "Получить пароль" либо посредством связи с eGov. В старой редакции приказа возможности подключиться к интернету через eGov не было.

"Владельцем или оператором связи, оказывающим услуги общественного доступа к интернету, направляется SMS-сообщение на абонентский номер пользователя, указанный им в поле "Логин", содержащее одноразовый пароль, либо его можно получить через входящий звонок. Последние цифры номера будут являться таковым кодом доступа", - говорится в документе.

Другие варианты: исходящий звонок на сервер оператора, где определят номер телефона абонента, и он автоматически допускается в интернет; также через eGov.kz

Ожидается, что изменения расширят возможности аутентификации пользователей в общественных точках доступа к интернету, добавляя вариант авторизации через eGov. Это должно ускорить процесс идентификации и обеспечить дополнительный уровень безопасности. Планируется, что интеграция с eGov позволит использовать государственные данные для аутентификации, что, в свою очередь, может снизить риск мошенничества и упростить доступ для пользователей, и особенно в случае отсутствия мобильного покрытия или затруднений с получением одноразового пароля.

Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА", публичное обсуждение продлится до 22 октября этого года.