Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил, что казахстанцы, имеющие постоянное место жительства на территории страны, могут ввезти один электромобиль без уплаты таможенных пошлин и налогов, передаёт BaigeNews.kz.

Это право закреплено в пункте 9 Приложения 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии № 107 от 20 декабря 2017 года.

Для оформления автомобиля на таможне необходимо обратиться к инспектору соответствующего поста и предоставить удостоверение личности, документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, а также товаросопроводительные документы — CMR, ТТН, инвойс, ПТС. Обязательным этапом является заполнение пассажирской таможенной декларации. Отмечается, что за оформление и подачу этой декларации не требуется внесения каких-либо денежных средств.

Вместе с тем, действуют определённые ограничения: в течение трёх лет с момента таможенной очистки гражданин не имеет права передавать электромобиль гражданам Российской Федерации или лицам, имеющим постоянное место жительства в РФ.

Эта мера направлена на поддержку экологически чистого транспорта и стимулирование казахстанцев к переходу на электромобили.