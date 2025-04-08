В последнее время в социальных сетях активно распространяются рекламные материалы и видеоролики, в которых казахстанцам предлагают заключить контракты с Вооруженными силами других стран в обмен на денежные вознаграждения, передаёт BaigeNews.kz. Однако стоит помнить, что участие в вооруженных конфликтах за рубежом может привести к серьезным правовым последствиям, предупреждает МВД.

Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, за умышленное участие граждан в военных действиях на территории иностранного государства, если отсутствуют признаки наемничества (статья 172 УК РК), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. В случае, если имеет место наемничество (статья 170 УК РК), наказание может быть гораздо более жестким - лишение свободы от семи лет до пожизненного заключения с возможной конфискацией имущества и лишением гражданства Республики Казахстан.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан настоятельно напоминает казахстанцам о необходимости соблюдать законодательство страны и воздерживаться от участия в действиях, которые могут повлечь за собой тяжелые юридические последствия.

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