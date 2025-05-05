Гарантии Фонда страховых выплат на все виды накопительного страхования жизни планируется расширить. Соответствующие законодательные поправки рассматриваются в Парламенте РК, сообщила заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, по ее словам, разработаны законодательные новшества, предусматривающие, что комиссия страховых агентов по договорам страхования, связанным с банковскими займами, не должна превышать 10% от суммы страховой премии.

Рассматривается возможность внедрения стандартизированных условий по страхованию ипотечных займов. Агентством также подготовлены законодательные поправки по установлению базовых требований к добровольным договорам страхования.