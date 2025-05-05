Казахстанцам дадут больше гарантий по страхованию жизни
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Гарантии Фонда страховых выплат на все виды накопительного страхования жизни планируется расширить. Соответствующие законодательные поправки рассматриваются в Парламенте РК, сообщила заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.
Кроме того, по ее словам, разработаны законодательные новшества, предусматривающие, что комиссия страховых агентов по договорам страхования, связанным с банковскими займами, не должна превышать 10% от суммы страховой премии.
Рассматривается возможность внедрения стандартизированных условий по страхованию ипотечных займов. Агентством также подготовлены законодательные поправки по установлению базовых требований к добровольным договорам страхования.
"Государственная образовательная накопительная система позволяет казахстанцам накапливать средства на образование детей, ежегодно получая премию государства в размере от 5 до 7% и дополнительный доход от страховой организации или банка в размере порядка 8%. Страховые организации присоединились к системе ГОНС в 2023 г. На сегодня заключено более 4 тыс. страховых договоров на сумму более 1 млрд тенге", - отметила спикер, высказав надежду, что первые несколько лет покажут гражданам преимущества, которые дают страховые организации в рамках договора ГОНС.
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