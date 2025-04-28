Конституционный Суд Казахстана рассмотрел важное дело, касающееся прав граждан с инвалидностью. Гражданин подал обращение с просьбой проверить на соответствие Конституции пункт 44 Правил перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, который требовал от людей с инвалидностью дополнительно предъявлять документ, подтверждающий их статус при посадке в поезд.

Истец посчитал это требование дискриминационным, так как казахстанцы с инвалидностью покупают билеты на поезд по льготной цене, равной 50% от стоимости проезда, на основании электронной дисконтной карты "Мейірім". Повторное требование подтверждения инвалидности при посадке в поезд, по его мнению, является лишней преградой и нарушает Конституцию.

Конституционный Суд принял дело к производству, и в ходе разбирательства Генеральная прокуратура пришла к выводу, что требование противоречит Закону "О железнодорожном транспорте". Прокуратура направила протест в уполномоченный орган с просьбой устранить нарушения.

В результате, Министерство транспорта РК оперативно внесло изменения в Правила, отменив необоснованные требования для граждан с инвалидностью при посадке в поезда. Таким образом, правовая система Казахстана обеспечила защиту прав людей с инвалидностью, а Конституционный Суд прекратил производство по делу, подтвердив, что система работает на благо справедливости.

Ранее мы сообщали, что Конституционный суд рассмотрит спор о пенсионных выплатах для выехавших за границу казахстанцев.