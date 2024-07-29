Казахстанца приняли в члены Оскаровской киноакадемии

Кинооператора Еркинбека Птыралиева приняли в члены Оскаровской киноакадемии. Он станет первым казахстанцем, который примет участие в голосовании на премию "Оскар", передаёт BaigeNews.kz.

Еркинбек родился 3 сентября 1989 года в Шымкенте. Окончил кинооператорский факультет Казахской Национальной академии искусств имени Жургенова и Казахский Национальный университет искусств.

Снимал короткометражки, был оператором-постановщиком документальных фильмов "Астана – сердце родины", "Дорогу осилит идущий", "Наполнить смыслом каждое мгновенье", "ТҰҢҒЫШ", художественных фильмов "Хозяева", "Однажды в детском доме", “Батырлар”, Karinca, “Бой Атбая”, “Жёлтая кошка” и других.

Был номинантом на Asia Pacific Screen Awards ("Азиатский "Оскар") в категории "Лучший оператор".