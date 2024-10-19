Казахстанца поймали с поличным за изготовлением мефедрона
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Лабораторию по изготовлению синтетических ликвидировали в Ерейментауском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу КБ РК.
Операцию по задержанию проводили сотрудники департамента КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры.
"С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики". Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
Уточняется, что иная информация разглашению не подлежит.
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