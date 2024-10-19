Казахстанца поймали с поличным за изготовлением мефедрона

Лабораторию по изготовлению синтетических ликвидировали в Ерейментауском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу КБ РК.

Операцию по задержанию проводили сотрудники департамента КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры.

"С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики". Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Уточняется, что иная информация разглашению не подлежит.