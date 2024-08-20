Казахстанца посадили на семь лет за пропаганду терроризма
Сегодня, 10:46
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Сегодня, 10:46Сегодня, 10:46
129Фото: sud.gov.kz
14 августа на основании материалов КНБ апелляционным судом Восточно-Казахстанской области вынесен приговор по обвинению одного из местных жителей в пропаганде терроризма, передаёт BaigeNews.
"Установлено, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом. Решением суда ему определено наказание в виде 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.
Приговор вступил в законную силу.
К слову, с начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ осуждены к различным срокам наказания 38 человек.
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