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pixabay.com Сегодня, 21:34
89
Фото: pixabay.com

Казахстанца подозревают в участии в международной наркогруппировке

При пересечении границы с Кыргызстаном задержан казахстанец, которого ГКНБ КР подозревает в участии в международной наркогруппировке, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальную страницу ведомства.

В комитете пояснили, что в сентябре 2020 года на территории Чуйской области задержали двоих кыргызстанцев, у которых изъяли гашиш афганского происхождения общим весом 10 килограммов. Мужчины сообщили, что везли товар в сторону границы с Казахстаном.

"В процессе следственно-оперативных мероприятий установлен гражданин РК К.Е.Б., который должен был получить наркогруз на приграничной территории Таласской области с Казахстаном для дальнейшей доставки контрабандным путем и сбыта на территории РК. 28 августа 2022 года при пересечении госграницы КР на КПП "Чон-Капка автодорожный" задержан гражданин одного из соседних государств К.Е.Б. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР для проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению других организаторов наркоканала из числа граждан Кыргызстана и Казахстана.

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#наркопреступность #КНБ #граница #Кыргызстан
Сегодня, 21:34
89
Журналист

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