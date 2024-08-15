Казахстанца отправили в колонию и лишили имущества за майнинг и легализацию денег

В Костанайской области вынесли приговор мужчине, 2,5 года занимавшемуся оборотом необеспеченных цифровых активов, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый посредством сайта производил куплю-продажу Bitcoin, Litecoin, Еthereum. От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платёжных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Золотая Корона, Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход - более двух миллиардов тенге", - сообщили в суде.

Там же уточнили, что мужчина легализовал деньги, купив недвижимость, которую затем сдавал в аренду.



Подсудимый вину и гражданский иск не признал.

"Подсудимому назначено по п.3 ч.3 ст.218 УК (легализация денег, полученных преступным путём) и по п.2 ч.2 ст.214 УК (незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ему запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взысканы более двух миллиардов тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности", - уточнили в суде.

Мужчина взят под стражу в зале суда.