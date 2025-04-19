Казахстанца осудили за ущерб работодателю своей супруги
Инцидент произошёл в новогодние праздники.
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Житель Жезказгана нанёс ущерб почти на миллион тенге работодателю своей супруги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд области Улытау.
Инцидент произошёл ночью 2 января 2025 года. Мужчина вступил в конфликт с супругой, а затем на своём автомобиле поехал в кафе, где она работает. Он посчитал, что все семейные проблемы возникают из-за дополнительной работы супруги в этом кафе.
"Прибыл к данному кафе, наехал на переднюю часть здания, повредил входную дверь, тем самым умышленно повредил имущество потерпевшего А., причинив ему ущерб в размере 988 000 тенге", – отметили в суде.
Было заведено уголовное дело и горожанина обвинили в умышленном повреждении чужого имущества со значительным ущербом (статья 202 часть 1 УК РК). Подсудимый признал вину. Его приговорили к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. В пользу потерпевшего взыскана сумма ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
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