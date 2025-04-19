Житель Жезказгана нанёс ущерб почти на миллион тенге работодателю своей супруги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд области Улытау.

Инцидент произошёл ночью 2 января 2025 года. Мужчина вступил в конфликт с супругой, а затем на своём автомобиле поехал в кафе, где она работает. Он посчитал, что все семейные проблемы возникают из-за дополнительной работы супруги в этом кафе.

"Прибыл к данному кафе, наехал на переднюю часть здания, повредил входную дверь, тем самым умышленно повредил имущество потерпевшего А., причинив ему ущерб в размере 988 000 тенге", – отметили в суде.

Было заведено уголовное дело и горожанина обвинили в умышленном повреждении чужого имущества со значительным ущербом (статья 202 часть 1 УК РК). Подсудимый признал вину. Его приговорили к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. В пользу потерпевшего взыскана сумма ущерба.

Приговор вступил в законную силу.