Казахстанца осудили за разжигание межнациональной розни в интернете
Фигурант осуждён к трём годам и шести месяцам лишения свободы.
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В поле зрения прокуратуры Астраханского района Акмолинской области попал пользователь приложения "Чата Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил в пресс-службе ведомства, прокуроры организовали показательный процесс по уголовному делу о разжигании межнациональной розни.
"Один из жителей района, находясь в состоянии алкогольного опьянения летом этого года, в приложении "Чат Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, во время беседы с другим пользователем высказал оскорбительные утверждения по отношению к представителям другой национальности, включая использование нецензурной брани. Экспертиза подтвердила наличие в высказываниях признаков разжигания национальной вражды и розни, а также пришла к выводу, что слова носили оскорбительный характер в отношении представителей другой национальности. В суде гособвинением вина подсудимого была полностью доказана", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.
Фигурант осуждён к трём годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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