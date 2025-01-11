В поле зрения прокуратуры Астраханского района Акмолинской области попал пользователь приложения "Чата Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщил в пресс-службе ведомства, прокуроры организовали показательный процесс по уголовному делу о разжигании межнациональной розни.

"Один из жителей района, находясь в состоянии алкогольного опьянения летом этого года, в приложении "Чат Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, во время беседы с другим пользователем высказал оскорбительные утверждения по отношению к представителям другой национальности, включая использование нецензурной брани. Экспертиза подтвердила наличие в высказываниях признаков разжигания национальной вражды и розни, а также пришла к выводу, что слова носили оскорбительный характер в отношении представителей другой национальности. В суде гособвинением вина подсудимого была полностью доказана", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.

Фигурант осуждён к трём годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.