  • 11 Января, 11:23
  • BAIGENEWS

Казахстанца осудили за разжигание межнациональной розни в интернете

Фигурант осуждён к трём годам и шести месяцам лишения свободы.

Сегодня, 10:15
АВТОР
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pixabay Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: pixabay

В поле зрения прокуратуры Астраханского района Акмолинской области попал пользователь приложения "Чата Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, передаёт BaigeNews.kz.
 
Как сообщил в пресс-службе ведомства, прокуроры организовали показательный процесс по уголовному делу о разжигании межнациональной розни.

"Один из жителей района, находясь в состоянии алкогольного опьянения летом этого года, в приложении "Чат Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, во время беседы с другим пользователем высказал оскорбительные утверждения по отношению к представителям другой национальности, включая использование нецензурной брани. Экспертиза подтвердила наличие в высказываниях признаков разжигания национальной вражды и розни, а также пришла к выводу, что слова носили оскорбительный характер в отношении представителей другой национальности. В суде гособвинением вина подсудимого была полностью доказана", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.

Фигурант осуждён к трём годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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